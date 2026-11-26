Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes - für seine CSU und ihre Politik, die seiner Meinung nach die wesentlichen Impulse setzt, auch auf Bundesebene. Und er hat sogar noch Lob für andere: Kanzler Merz, Ilse Aigner und den verstorbenen Hubert Aiwanger.

Interview von Katja Auer und Dominik Fürst