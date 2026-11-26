SZ: Herr Söder, die Beliebtheitswerte von Kanzler Friedrich Merz sind schlecht, Vizekanzler Lars Klingbeil hat parteiintern eine Personaldebatte am Hals. Nur an Ihnen scheinen die Probleme der schwarz-roten Koalition nicht hängenzubleiben. Wie sehen Sie Ihre Rolle?
CSU-Chef im Interview„Die AfD hat gerade ihren Peak erreicht“
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Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes - für seine CSU und ihre Politik, die seiner Meinung nach die wesentlichen Impulse setzt, auch auf Bundesebene. Und er hat sogar noch Lob für andere: Kanzler Merz, Ilse Aigner und den verstorbenen Hubert Aiwanger.
Interview von Katja Auer und Dominik Fürst
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