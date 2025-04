Von Johann Osel, Delhi

Indiens Variante für den Big Mac ist der Maharaja Mac, ein doppelstöckiger Burger aus Hühnerfleisch. Warum das relevant ist? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder ist gerade auf Indienreise und als Fan von Produkten der Fastfoodkette McDonald’s hinlänglich bekannt. Er postet dazu ständig in sozialen Netzwerken. Vorsorglich, hört man, haben Söder-Mitarbeiter daheim schon gegoogelt, was es da in Indien so gibt beim Burgerbrater. Auf ein Foto, wenn der Ministerpräsident in den Maharadscha beißt, konnte man also fast wetten. Aber: Stand Montagnachmittag – bei der Abreise aus Delhi, zum Weiterflug nach Bengaluru – hat noch kein McDonald’s den Weg der Delegation gekreuzt. Das hat nichts mit dem zu tun, was im Lauf des Tages passieren wird: Söder bricht die Reise ab, er hat einen Magen-Darm-Infekt.