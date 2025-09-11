Meinung Umstrittener Vergleich : Söders Sexismus schadet der Autoindustrie Kommentar von Joscha F. Westerkamp 11. September 2025, 15:21 Uhr | Lesezeit: 1 Min.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der IAA. Mit seiner Selbstvermarktung im Internet war er schon kreativer. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Bayerns Ministerpräsident zieht einen schrägen Vergleich und spricht von der Autobranche und einer „Dame ohne Unterleib“. In den sozialen Medien ist die Empörung groß – dabei hätte es gerade Söder besser wissen müssen.

