Ist Markus Söder ein Sexist? Viele, vor allem junge Menschen sind seit dieser Woche überzeugt davon. In einem Interview mit der FAZ sagte der bayerische Ministerpräsident anlässlich der internationalen Automesse IAA Mobility: „Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib.“ Und nur kurz dauerte es, bis das Zitat auf Social Media die Runde machte.
MeinungUmstrittener Vergleich:Söders Sexismus schadet der Autoindustrie
Kommentar von Joscha F. Westerkamp
Lesezeit: 1 Min.
Bayerns Ministerpräsident zieht einen schrägen Vergleich und spricht von der Autobranche und einer „Dame ohne Unterleib“. In den sozialen Medien ist die Empörung groß – dabei hätte es gerade Söder besser wissen müssen.
