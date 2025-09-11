Zum Hauptinhalt springen

MeinungUmstrittener Vergleich:Söders Sexismus schadet der Autoindustrie

Kommentar von Joscha F. Westerkamp

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der IAA. Mit seiner Selbstvermarktung im Internet war er schon kreativer.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf der IAA. Mit seiner Selbstvermarktung im Internet war er schon kreativer. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Bayerns Ministerpräsident zieht einen schrägen Vergleich und spricht von der Autobranche und einer „Dame ohne Unterleib“. In den sozialen Medien ist die Empörung groß – dabei hätte es gerade Söder besser wissen müssen.

Ist Markus Söder ein Sexist? Viele, vor allem junge Menschen sind seit dieser Woche überzeugt davon. In einem Interview mit der FAZ sagte der bayerische Ministerpräsident anlässlich der internationalen Automesse IAA Mobility: „Ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib.“ Und nur kurz dauerte es, bis das Zitat auf Social Media die Runde machte.

Lehren aus dem Gillamoos
:„Dann gnade uns Gott“: Wie CSU und Freie Wähler auf die AfD-Stärke reagieren

Auch in Bayern strotzt die AfD vor Selbstvertrauen, CSU und Freie Wähler ringen um eine Haltung. Während Hubert Aiwanger seinen Ton verschärft, probiert sich Markus Söder an einem schwierigen Drahtseilakt. Eine Analyse.

SZ PlusVon Thomas Balbierer, Andreas Glas und Johann Osel

