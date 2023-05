Der Regierungschef hat seine Staatskanzlei zu einer Machtzentrale ausgebaut, die kräftig in Ministerien hineinregiert. Unter den CSU-Leuten in der Regierung gilt nur noch einer als eigenständig.

Von Klaus Ott

Markus Söder ist, rein juristisch betrachtet, gar nicht so mächtig. Als Ministerpräsident führt er die Staatsregierung, leitet deren Geschäfte und bestimmt die Richtlinien der Politik. Aber die Ministerinnen und Minister führen ihre Ressorts "selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag". So steht es in der Verfassung des Freistaats, erster Hauptteil, Abschnitt vier.