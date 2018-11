9. November 2018, 19:06 Uhr Transgender-Politiker Das weibliche Ich

Markus Ganserer, Landtagsabgeordneter der Grünen, lebt als Mann und manchmal auch als Frau. Verstecken will er sich nicht mehr. Erst sagte er es seiner Frau, dann seiner Partei und nun allen: "Ich bin Transgender".

Von Lisa Schnell

Markus Ganserer erzählt von dem Tag, als er sich selbst vor dem Spiegel entdeckte. So sagt er das wirklich, jetzt, zehn Jahre später: "Ich entdeckte mich." So, als ob er sich 30 Jahre nicht gekannt hätte, als ob da immer etwas versteckt war, das er nie gesehen hatte. An diesem Tag im Frühsommer sieht er es. 31 Jahre ist er damals alt, Vater von einem kleinen Jungen, acht Jahre mit seiner Frau zusammen. Er steht in ihrem Schlafzimmer vor dem ...