10. Juli 2019, 18:49 Uhr Marktschellenberg Mit Hubschraubern gerettet

Bergretter haben fünf Kletterer mit zwei Hubschraubern gerettet. Die Helikopterbesatzungen flogen die Bergsteiger einzeln vom Geiereck am Untersberg ins Tal bei Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land), wie das Bayerische Rote Kreuz am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe hatte ihren Abstieg am Dienstag wegen unvorhersehbaren Wetters und Dunkelheit abgebrochen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin löste ein für Einsätze in der Nacht ausgestatteter Polizeihubschrauber einen anfangs eingesetzten Rettungshubschrauber bei einbrechender Dunkelheit ab. Die Bergsteiger wurden per Seilwinde hochgezogen. Die zwei Frauen und drei Männer blieben unverletzt.