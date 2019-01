22. Januar 2019, 18:40 Uhr Marktredwitz Rentner stiehlt Weißwürste

Weißwürste im Wert von rund zwei Euro hat ein Rentner in einem Supermarkt in Oberfranken gestohlen - weit kam er mit seiner Wurstbeute aber nicht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 83-Jährige am Vortag von Mitarbeitern des Supermarkts in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) beobachtet und an die Polizei übergeben. Der Mann kassierte neben einem Hausverbot im Supermarkt auch eine Anzeige.