8. August 2018, 18:51 Uhr Marktredwitz Bub stirbt bei Badeunfall

Ein Siebenjähriger ist am Dienstag in einem Naturfreibad in Marktredwitz bei einem Badeunfall gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher mit und sprach von einem schrecklichen Unglücksfall. "Die Geschwister des Kindes, die sich ebenfalls in dem Bad befanden, und die zu Hause gebliebenen Eltern, erlitten einen Schock." Ein Imam und weitere Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen und betreuten auch die Einsatz- und Rettungskräfte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände auf. Nach bisherigen Ermittlungen war das Kind mit vier Geschwistern im Freibad, wie der Sprecher berichtete. "Aus bislang ungeklärten Umständen gelangte der Junge in ein rund zwei Meter tiefes Schwimmerbecken, in dem sich viele Personen aufhielten." Schließlich entdeckten Badegäste den auf dem Grund gesunkenen, leblosen Körper und verständigten die Badeaufsicht. Ein Arzt, der sich zufällig im Schwimmbad aufhielt, führte die Reanimation bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort. Trotz aller Bemühungen starb der Siebenjährige. Das Schwimmbad schloss wegen des Unglücks früher.