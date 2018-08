27. August 2018, 19:01 Uhr Marktoberdorf Zerrissene Geldscheine

Die Polizei in Schwaben rätselt über die Herkunft zahlreicher zerrissener Geldscheine. In den vergangenen Wochen seien in Streifen gerissene Banknoten im Wert von mehreren Hundert Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei handele es sich um echte Banknoten. Gefunden wurden sie auf Waldwegen in verschiedenen Ortsteilen von Marktoberdorf (Ostallgäu). "Da muss einem das Geld schon wenig wert sein. Dass man einfach so mehrere Hundert Euro zerreißt, ist schon echt seltsam", kommentierte die Polizei. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Besitzer oder Verursacher der Funde, aber auch zum Grund der Entsorgung.