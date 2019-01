18. Januar 2019, 18:55 Uhr Marktheidenfeld Mit Pistole am Steuer

Mit einer Pistole am Steuer hat ein Autofahrer in Unterfranken herumgefuchtelt. Die Polizei zog den 53-Jährigen aus dem Verkehr der Autobahn 3 bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) und stellte die Waffe sicher, wie sie am Freitag mitteilte. Einen Schein zum Führen der Schreckschusspistole hatte der Mann nicht. Dafür aber 44 verbotene Ecstasy-Pillen im Auto, welche die Beamten am Donnerstag auch kassierten. Drogen hatte der 53-Jährige keine genommen. Warum er Pistole und Pillen dabei hatte, war zunächst unklar.