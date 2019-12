Nach dem überraschenden Rückzug von Martin Burkert hat die SPD-Landesgruppe im Bundestag eine neue Vorsitzende gewählt. An der Spitze der bayerischen SPD-Abgeordneten steht nun Marianne Schieder. Die 57-Jährige aus dem Stimmkreis Schwandorf/Cham in der Oberpfalz gehört dem Bundestag seit 2005 an und ist parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. Als ihre Stellvertreter wurden Karl-Heinz Brunner (Neu-Ulm, Schwaben) und Bärbel Kofler (Traunstein, Oberbayern) bestätigt. Neuer Landesgruppen-Vize ist Bernd Rützel aus dem Kreis Main-Spessart/Miltenberg (Unterfranken). Der Nürnberger Burkert scheidet zum neuen Jahr aus dem Bundestag aus, er wechselt als stellvertretender Vorsitzender zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sein Mandat übernimmt Bela Bach aus dem Landkreis München.