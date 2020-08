Katholiken feiern am 15. August Mariä Himmelfahrt. Der Theologe Thomas Schwartz erklärt, warum es dabei um das geht, was den Menschen unverwechselbar macht.

Interview von Sebastian Beck

Mariä Himmelfahrt? Für Thomas Schwartz ist das ein wichtiger Feiertag. Der katholische Pfarrer von Mering bei Augsburg hat sich mit Büchern und Fernsehauftritten einen Namen gemacht. Er gehört der Europäischen Akademie der Wissenschaften an und lehrt als Honorarprofessor Wirtschaftsethik an der Uni Augsburg. Im Interview erklärt er, woran er glaubt - und warum sich die Kirche mit der Verkündigung so schwer tut.