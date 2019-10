Bei einem Verkehrsunfall auf der A 9 bei Manching ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein Autofahrer sei am späten Sonntagabend auf der linken Spur mit seinem Wagen auf ein Auto aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch verunglückte der 22 Jahre alte Fahrer des gerammten Autos tödlich. Der Unfallverursacher, ebenfalls 22 Jahre alt, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A 9 in Richtung Nürnberg wurde für etwa sechs Stunden gesperrt. Am Montagmorgen ereignete sich etwa 1,5 Kilometer südlich des Unglücksorts ein zweiter Unfall. Der Fahrer eines Lkw fuhr am Stauende auf einen anderen Lastwagen auf. Beide Fahrer wurden verletzt. Wegen dieses Unfalls wurde die A 9 für weitere anderthalb Stunden gesperrt.