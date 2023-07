Vier Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl in Manching

Museum in Oberbayern

Die 1999 in Manching ausgegrabene Münzsammlung war der größte keltische Goldfund des vergangenen Jahrhunderts und das Prunkstück des Hauses.

483 Goldmünzen hatten Diebe im November aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching bei Ingolstadt gestohlen. Zumindest ein Teil des Schatzes konnte wohl sichergestellt werden.

Von Thomas Balbierer, Manching

Acht Monate nach dem spektakulären Diebstahl des keltischen Goldschatzes aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching haben Ermittler am Dienstag vier Tatverdächtige festgenommen. Das bestätigte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch auf SZ-Anfrage, zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.