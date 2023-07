Vier Festnahmen nach Goldschatz-Diebstahl in Manching

Museum in Oberbayern

Die 1999 in Manching ausgegrabene Münzsammlung war der größte keltische Goldfund des vergangenen Jahrhunderts und das Prunkstück des Hauses.

483 Goldmünzen hatten Diebe im November aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching bei Ingolstadt gestohlen. Jetzt haben Ermittler vier Verdächtige im Großraum Schwerin festgenommen.

Von Thomas Balbierer, Manching

Acht Monate nach dem spektakulären Diebstahl des keltischen Goldschatzes aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching haben Ermittler am Dienstag vier Tatverdächtige festgenommen. Das bestätigte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch auf SZ-Anfrage, zuvor hatte die Deutsche Presse-Agentur darüber berichtet.

Wie das LKA mitteilte, fanden die Festnahmen bei einer Durchsuchungsaktion im Großraum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern statt. Die Durchsuchungen an mehreren Orten liefen laut einer Sprecherin am späten Mittwochnachmittag noch weiter, es handle sich um eine "dynamische Situation". Bis Donnerstag solle der Einsatz abgeschlossen sein, erst dann werde das LKA auf einer Pressekonferenz Details zum Einsatz und dem Hintergrund der Täter geben.

Nach dem Museumseinbruch im November 2022 war immer wieder über einen - bislang nicht bestätigten - Zusammenhang zu kriminellen Clans aus Berlin spekuliert worden, die bereits mit Einbrüchen in das Grüne Gewölbe in Dresden oder das Berliner Bode-Museum aufgefallen waren. Darauf ging eine Sprecherin am Mittwoch nicht ein.

Sie bestätigte allerdings, dass "Asservate sichergestellt wurden, die potenziell zum Schatz gehören könnten". Das wolle man aber noch eingehend prüfen. Bei dem Einbruch in der Nacht auf 22. November hatten bislang unbekannte Täter 483 keltische sowie drei weitere Goldmünzen gestohlen - der Schatz war eines der Hauptexponate des Museums. Er war im Jahr 1999 bei Grabungen in Manching entdeckt worden und gilt seitdem als größter keltischer Goldfund des 20. Jahrhunderts. Der historische Handelswert geht in die Millionen.

Die Tat blieb stundenlang unbemerkt, obwohl die Beteiligten nicht gerade zimperlich mit der Ausstellungsvitrine umgingen: Sie schlugen das Sicherheitsglas einfach ein. Denn vor dem Museumseinbruch hatten die Täter in der Nähe ein Verteilerzentrum der Telekom lahmgelegt und Glasfaserkabel zerschnitten, über die auch der Alarm des Hauses lief. Ganz Manching, eine 13 000-Einwohner-Gemeinde bei Ingolstadt, blieb stundenlang ohne Telefon und Internet. Einen nächtlichen Wachdienst gab es in dem Museum nicht, das damalige Sicherheitskonzept des Hauses galt als veraltet.

Monatelang hatte eine Sonderkommission des LKA mit dem keltischen Siedlungsnamen "Oppidum" ermittelt, ohne Erfolge vermelden zu können. Bald waren nach dem Diebstahl deshalb Stimmen laut geworden, die davon sprachen, dass das Keltengold bereits eingeschmolzen und unwiderruflich verloren sein könnte. Die nun verkündeten Festnahmen sind eine Trendwende in dem Fall. Die dpa zitiert aus Ermittlerkreisen, wonach es gegen die Verdächtigen eine "erdrückende Beweislast" gebe.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte nach den Festnahmen die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft. "Das ist ein herausragender Ermittlungserfolg", sagte Herrmann am Mittwochnachmittag und hob auch die länderübergreifende Zusammenarbeit der Behörden hervor. "Damit ist es gelungen, Profi-Einbrecher festzunehmen."

Sollten nun tatsächlich Teile des Goldschatzes sichergestellt worden sein, wäre das für die Manchinger eine sensationelle Nachricht, schließlich galt das Keltengold dort als "unser Schatz". Die Gemeinde betreibt das 2006 eröffnete Museum gemeinsam mit anderen Trägern innerhalb eines Zweckverbandes. Den Diebstahl hatte Bürgermeister Herbert Nerb am Tag nach dem Einbruch als "komplette Katastrophe" bezeichnet.

Der Lokalpolitiker hat eine sehr persönliche Beziehung zu den keltischen Münzen. Sie wurden kurz vor der Jahrtausendwende auf einem Acker gefunden, der damals seit 80 Jahren im Besitz seiner Familie war. Nerb war zum Zeitpunkt des Fundes ein junger Gemeinderat und entschied, den "Jahrhundertfund" an die Gemeinde abzutreten, wie er sagte. Vielleicht kehrt zumindest ein Teil der Münzen schon bald wieder zurück.