14. Oktober 2018, 21:18 Uhr Mamming Aufruf zum "Aufpassen"

Die AfD hat auch in diesem Jahr ihre Mitglieder und Anhänger aufgerufen, die Wahlauszählung zu beobachten. Schon zur Bundestagswahl 2017 hatte man dies getan, und behauptet - mal unterschwellig, mal ganz direkt -, dass durch Entsandte der "Altparteien" in Stimmlokalen zu Ungunsten der Rechtspopulisten manipuliert werde. Genannt wird als Beleg für diese "Verschwörung" vor allem eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo tatsächlich kleinere Fehler unterlaufen waren und im Nachhinein die AfD ein paar tausend Stimmen mehr zugeschlagen bekam als zunächst. Dieses Jahr fiel der offizielle Aufruf - im Internet findet sich derweil Hanebüchenes - milder aus: Man solle "aufpassen" für den Fall der Fälle und "einfach anwesend sein. Nicht mehr und nicht weniger", hieß es. Über Facebook hatten sich Hunderte AfD-Sympathisanten zu dem Einsatz bereit erklärt, genauere Angaben dazu gab es am Abend nicht.