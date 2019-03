4. März 2019, 18:49 Uhr Mallersdorf-Pfaffenberg Drei Leichen gefunden

Im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen soll ein 41-jähriger Mann seinen 72-jährigen Vater, seine 69-jährige Mutter und seine 37-jährige Schwester getötet haben. Die Polizei fand die drei Leichen am Montagvormittag in einem Einfamilienhaus in Mallersdorf-Pfaffenberg, im Ortsteil Ascholtshausen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die drei Getöteten und der Festgenommene sollen zu viert in dem Haus gelebt haben. Die Leichen weisen laut Polizei Zeichen äußerer Gewalteinwirkung auf. Die genaue Todesursache stand zunächst allerdings noch nicht fest. "Der Todeszeitpunkt könnte schon einige Tage zurückliegen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Ein weiterer Familienangehöriger hatte sich am Montag bei der Polizei gemeldet, weil er seine Verwandten nicht erreichen konnte und sich deshalb Sorgen machte. Daraufhin machten sich Streifenbesatzungen der Polizei auf den Weg. Die Beamten verschafften sich schließlich gewaltsam Zutritt zum Haus der Familie und fanden die Leichen.