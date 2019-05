6. Mai 2019, 18:48 Uhr Malachitgrün Anklage gegen Fischzüchter

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat am Montag Anklage gegen einen Fischzüchter erhoben, der mutmaßlich das verbotene Fischarzneimittel Malachitgrün in eine Teichanlage im Landkreis Freising ausgebracht hat. Das als krebserregend EU-weit verbotene Mittel breitete sich in Bächen im Freisinger Moos aus und verseuchte zwei weitere Fischzuchten.

Furore löste der Fall vor allem wegen der Informationspolitik der Behörden aus. Denn schon im Spätsommer 2018 hatten Lebensmittelkontrolleure in einer Traunsteiner Fischzucht das verbotene Malachitgrün gefunden. Sie verfolgten die Herkunft der Setzlinge bis zu einer Fischzucht in Freising. Dort und in zwei weiteren Betrieben fanden Mitarbeiter des Freisinger Landratsamts und Beamte der Staatsanwaltschaft ebenfalls belastete Fische und verhängten Verkaufsverbote. Noch im September hatte sich auch der jetzt Angeklagte selbst angezeigt, versehentlich sei das Malachitgrün in den Teich gelangt. Öffentlichkeit und Kunden, in der Regel Fischereivereine, erfuhren nichts. Sie angelten und verzehrten noch monatelang die vor der Sperrung in den betroffenen Betrieben gekauften Lebendfische. Erst im Januar 2019 teilt das Landratsamt den Fischereivereinen im fraglichen Bereich mit, dass Malachitgrün im Bachsediment war, mehr nicht. Als die Sache im März bekannt wurde, fand sie die Aufmerksamkeit der Landespolitik. Der Verbraucherschutz-Experte der SPD-Fraktion im Landtag, Florian von Brunn, sprach sogar von Vertuschung. Die Behörden blieben dabei: Eine öffentliche Warnung sei rechtlich nicht angemessen gewesen, weil keine gesundheitliche Gefahr beim Verzehr bestanden habe. Währenddessen bleiben die Angeklagten bei ihrer Version, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Der Mitarbeiter gibt an, in einer Scheune eine alte Milchkanne gefunden und diese im Teich ausgewaschen zu haben, so sei das Malachitgrün ins Wasser gelangt. Die Staatsanwaltschaft dagegen geht von einer vorsätzlichen Handlung aus. Den Angeklagten drohen bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe, wenn der Verstoß gegen das Lebensmittelrecht nachgewiesen werden kann.