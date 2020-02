Zwei Polizisten sind auf dem Weg zu einem Einsatz mit ihrem Streifenwagen verunglückt. Die Beamten machten sich in der Nacht zum Dienstag über die Autobahn 3 auf den Weg nach Kitzingen, um Kollegen bei einem Einbruchsalarm zu unterstützen, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei Mainstockheim geriet der 22 Jahre alte Polizeibeamte mit dem Streifenwagen auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das Auto. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt auf der Autobahn liegen. Der Fahrer und seine vier Jahre ältere Kollegin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.