„Ich habe was zu fotografieren, die haben was zu löschen“

Brandserie in Oberfranken

Ein 19-Jähriger, der sich selbst „Blaulichtreporter“ nennt, räumt am Landgericht Bayreuth ein, in Mainleus Häuser angezündet zu haben – zusammen mit zwei Kumpels von der Freiwilligen Feuerwehr.

Von Olaf Przybilla, Bayreuth/Mainleus

Yves Wächter ist Kreisbrandinspektor und Sprecher der Feuerwehr im Kreis Kulmbach, man kennt ihn da. Den jungen Mann dagegen, der sich zu Jahresbeginn bei einem Großbrand in der Marktgemeinde Mainleus als angeblicher Feuerwehrsprecher zu erkennen gegeben haben soll, den kannte man dort nicht. Jedenfalls nicht als Sprecher. Haben sich alle gewundert, klar. Aber man hatte ja gerade ganz anderes zu tun: Wohnhaus in Vollbrand. Wer also der junge Mann war?