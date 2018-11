18. November 2018, 18:59 Uhr Mainaschaff Hängebauchschwein gefasst

Die Polizei hat ein Hängebauchschwein im unterfränkischen Mainaschaff eingefangen - laut der Beamten "ausgerechnet in der Nähe eines Grillplatzes". Mitarbeiter eines Tierheims seien zur Hilfe gekommen, meldete die Polizei am Samstag, weil der Besitzer nicht auffindbar war. Gemeinsam wuchteten sie das 50 Kilogramm schwere Schwein in den Kofferraum eines Autos und transportierten es am Freitag zum Tierheim, wo das Tier auf seinen Besitzer wartete.