Was das Fotoverbot in König Ludwigs Venusgrotte mit Söders Indienreise zu tun hat

Von Matthias Köpf, Linderhof

Von außen wirkt die wiedereröffnete Wunderwelt des Märchenkönigs Ludwig II. wie eine Mischung aus einem Trinkwasser-Hochbehälter und jenem grünen Hügelland, in dem die Teletubbies einst ihr infantiles Fernsehleben geführt haben. Aber es wird ja noch mehr Gras und Gebüsch wachsen über all die neuen Blitzableiter und Lüftungsschächte. Außerdem kommt es auf die inneren Werte an bei der seit 2015 für rund 60 Millionen Euro erneuerten Venusgrotte im Park von Schloss Linderhof. Die von der Blauen Grotte auf Capri inspirierte und von Wagners Oper Tannhäuser beseelte Venusgrotte ist seit dem Beginn der bayerischen Osterferien wieder für Besucher zugänglich, obwohl die offizielle Wiedereröffnung auf Ende April verschoben worden ist.