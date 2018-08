17. August 2018, 18:52 Uhr Made in Bayern Allgäuer Seilschaft

Seit bald 440 Jahren fertigt und verkauft Firma Pfeifer Seile. Der Memminger Handwerksbetrieb von einst ist längst ein Industrieunternehmen - und noch immer in Familienhand

Von Maximilian Gerl

Für Besucher hat Gerhard Pfeifer einen Querschnitt zur Hand. Der erklärt ganz gut, wie die Technik funktioniert, und zeigt doch wenig. Innerhalb eines Metallkreises gruppieren sich kleine Metallkreise, die aus kleineren Metallkreisen bestehen. "Mehrere Drähte werden zu Litzen verarbeitet", sagt Pfeifer, "mehrere Litzen bilden ein Seil." Im Detail wird es schnell unübersichtlich; so gibt es verschiedene Herstellungsprozesse, "mehrlagige Formen" etwa, bei denen ein Teil linksherum, der andere rechtsherum geschlagen werde, woraus "drehungsarme" oder gar "drehungsfreie Seile" resultierten. "Das Seil", sagt Pfeifer und legt den Seilquerschnitt beiseite, "das ist eine relativ komplexe Wissenschaft."

Seit bald 440 Jahren fertigt und verkauft die Firma Pfeifer Seile. (Foto: Pfeifer)

Das Seil, das ist das Geschäft der Firma Pfeifer. Seit bald 440 Jahren produzieren und verkaufen die Memminger Seile, seit einiger Zeit auch, was im weitesten Sinne als Zubehör dazu gehört. Das Unternehmen mischt in der Weltspitze seiner Branche mit und ist außerhalb des Allgäus trotzdem wenig bekannt. Der Firma ergeht es da wie ihren Produkten. Auch Seile fallen im Alltag kaum auf, obwohl sie doch überall sind. Sie hängen in Aufzugschächten und an Kränen, halten Dächer und Planen, spannen Brücken über Flüsse, sichern Kletterer im Gebirge, ziehen Autos aus dem Dreck, steuern Flugzeuge und Segelboote.

Im Haspellager werden Seile verwahrt. (Foto: Pfeifer)

Gerhard Pfeifer, 63 Jahre alt, leitet als zwölfte Generation den familiengeführten Betrieb. Anders als seinen Vorfahren bleibt ihm keine Zeit, sich selbst an die Werkbank zu stellen, rund 1500 Mitarbeiter in 30 operativen Gesellschaften und 19 Ländern müssen organisiert werden. Der Unternehmensaufbau ist auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert. Es gibt acht Geschäftsbereiche in vier Divisionen, alle haben mit Heben, Sichern, Verbinden zu tun. Der Bereich Seil- und Hebetechnik etwa konzentriert sich auf Herstellung und Handel von Drahtseilen und Verbindungsteilen. Eine Sparte kümmert sich um Aufzugtechnik, eine andere um Seilbau und Architektur. An mehr als 50 Sportstadien und 1000 Brücken hat die Firma nach eigenen Angaben mitgebaut, etwa Dächer aufgehängt oder Fassaden. Die Vielfalt schafft Breite und soll das wirtschaftliche Risiko minimieren. Wenn es in einem Bereich nicht läuft, gleicht den Verlust hoffentlich ein anderer aus. Der Gesamtumsatz lag zuletzt bei rund 260 Millionen Euro.

Im Prüfturm werden Seile auf Belastbarkeit getestet. (Foto: Pfeifer)

Vielleicht ist es die Gewohnheit, die Seile im Alltag fast unsichtbar macht. Sie gehören zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit, von den alten Ägyptern in Wandbildern festgehalten. Die Technologie ist im Grunde bis heute gleich geblieben und hat sich doch stark verändert. Längst gibt es Spezialseile für jeden Zweck, und wenn nicht, wurden sie nur noch nicht entwickelt und geschlagen. Das längste Seil, das Pfeifer je gefertigt hat, war zwölf Kilometer lang. Für die Tiefseeforschung.

Um das richtige Seil für den richtigen Zweck zu finden, sagt Chef Pfeifer, sei viel Erfahrung nötig. Ein Kranseil eignet sich demnach nicht für eine Hängebrücke und umgekehrt. Bisweilen eignet sich ein Kranseil nicht mal für einen Kran. Verschiedene Einflussfaktoren spielen eine Rolle. Manche Drahtseile müssen elastisch sein, andere robust; manche müssen aufgewickelt viel Querdruck aushalten, andere wenig; manche müssen so verarbeitet werden, dass kein Wasser eindringen, gefrieren und sie von innen heraus sprengen kann, bei anderen ist das egal. Noch komplizierter wird es bei Kunstfaserseilen, "molekular bis ins Kleinste optimiert", sagt Pfeifer.

Auffächern der Seile zu einem Besen. (Foto: Pfeifer)

Drahtseile fertigt Pfeifer in Memmingen nicht mehr, das übernimmt inzwischen ein anderer Standort. Im Allgäu werden die Seile weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Bautechnikprodukten wie Seilösen. Mit denen lassen sich später Betonfertigteile verbinden. Daneben dient der Stammsitz als eine Art Servicecenter. Tausende Tonnen Seil sind im Hochregal gestapelt, dem größten Haspellager Europas. Seilermeister fächern die Stränge zu sogenannten Besen auf, bevor sie diese konfektionieren. Die Kollegen an den Prüfständen testen die Seile auf Belastbarkeit, dann rattern schon mal den ganzen Tag die Winden in einem Prüfturm oder es simuliert ein 240 Meter langer Recktunnel Kräfte von Tausenden Tonnen. Pressmaschinen spucken derweil Verbindungsteile in verschiedenen Formen und Größen aus. Manche erinnern in der Form an überdimensionierte Reißverschlussschieber, knapp einen Meter groß und so schwer, dass höchstens Riesen sich damit die Jacke zumachen könnten.

Die erste urkundliche Erwähnung der Firma Pfeifer datiert auf Februar 1579. Der Seiler Linhart Biechele beschwert sich, dass ein Scharfrichter der Memminger Zunftgenossenschaft der Seiler das Rosshaar vom Markt weggekauft habe. Die Biechele-Seilerei liegt damals im Kalchviertel am Salzstadel, dem zentralen Salzumschlagplatz der Stadt. Die Fuhrwerke benötigen Gurte für die Planen, die das Salz während des Transports vor Regen schützen sollen. Später übernimmt ein Ziehsohn den Betrieb, 1925 dann ein Schwiegersohn. Eduard Pfeifer erweitert die Werkstatt um mechanische Spinn- und Seilschlagmaschinen; nebenbei baut er einen Handel mit Drahtseilen auf. Sein Sohn Herrmann wagt in den 1950er-Jahren die Expansion. Im Zuge des Wirtschaftswunders wandelt sich die Seilerei mit ehedem drei Mitarbeitern zum Industriebetrieb, werden Werkshallen gebaut, Niederlassungen gegründet, andere Firmen gekauft.

Gerhard Pfeifer ist Leiter der Firma. (Foto: Pfeifer)

Als Gerhard Pfeifer 1996 die Leitung übernimmt, hadert er mit seiner Rolle. Bis heute, sagt er, wisse er nicht, "ob ich mich als der typische Unternehmer sehen soll". Pfeifer hat unter anderem Philosophie studiert. Philosophieren kann man mit ihm immer noch. "Unsere Welt wird von einem Übermaß von Geld getrieben", sagt er zum Beispiel. Die Finanzindustrie werde überbewertet, während der eigentliche Kern des Wirtschaftens, also Dienstleistungen und die Herstellung von Gütern, viel zu wenig gewürdigt werde. Für die Zukunft schwebt Pfeifer ein ausbalanciertes Unternehmen vor: groß genug, um wirtschaftlich in einer globalisierten Welt zu bestehen, gleichzeitig klein genug, um beweglich zu bleiben.

Das Seil mag zwar Tausende Jahre alt sein, doch das Drumherum ändert sich immer wieder. Wo früher Menschen von Hand die Fäden schlugen, sind heute Maschinen und hohe Produktionsmengen gefragt. Ein bisschen von der alten Welt bleibt trotzdem in Memmingen erhalten. In einem Schaukasten liegt eine Wäscheleine: das Meisterstück des Seilergesellen Hermann Pfeifer. "Feingliedrig", sagt sein Sohn, handgesponnene Fäden, alles in allem sehr anspruchsvoll. "Das waren einige Stunden Arbeit für ein Stückchen Seil."