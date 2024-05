Ein Jugendlicher soll in Lohr am Main einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen haben, laut Staatsanwaltschaft aus Faszination für den amerikanischen Serienkiller Jeffrey Dahmer. Die Verteidigung hält das für "bloße Gerüchte".

Von Max Weinhold, Würzburg

Siebzehn junge Männer, zumeist schwarz und schwul, hat Jeffrey Dahmer zwischen 1978 und 1991 getötet. Einige von ihnen hat er gegessen, was ihm den Namen Kannibale von Milwaukee einbrachte. Spätestens seit der Streamingdienst Netflix im Herbst 2022 eine Dokureihe über den amerikanischen Serienmörder veröffentlicht hat, ist Dahmer weltbekannt. Viele Zuschauer fanden verstörend und erschütternd, was sie da sahen. Bei nicht wenigen löste das "Monster", wie Netflix den Mann im Titel nannte, aber auch so etwas wie Faszination aus.