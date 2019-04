11. April 2019, 18:54 Uhr Lohr am Main Schwangere von Rad gestürzt

Eine schwangere Radfahrerin ist vom Fahrrad gestürzt, weil ein Mann ihr Rad festhielt. Die 37-Jährige war langsam durch die Fußgängerzone in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gefahren, als der Passant an der Gepäcktasche zupackte und das Rad abrupt stoppte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wollte der Mann ihr noch beim Aufstehen helfen. Als die Frau ablehnte, machte er sich aus dem Staub, ohne seine Personalien anzugeben. Die werdende Mutter wurde am Ellenbogen verletzt, ihrem Ungeborenen geht es laut Polizei gut. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.