26. März 2019, 18:28 Uhr Lohr am Main Gewalttäter gefasst

Ein vergangene Woche in Unterfranken aus einer psychiatrischen Abteilung ausgebrochener Gewalttäter ist gefasst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte den 37-Jährigen am Montagabend in Würzburg festgenommen. Der Mann wurde anschließend wieder nach Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) in das dortige Bezirkskrankenhaus gebracht.

Der 37-Jährige war am Abend des 17. März geflohen. Er war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und in der geschlossenen Abteilung untergebracht.