19. März 2019, 18:38 Uhr Lohr am Main Erneut ausgebrochen

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist der 37-jährige Straftäter Eugen S. aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main ausgebrochen. Dort ist er seit Mitte 2018 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung untergebracht. Der Mann hatte sich Mitte Februar während einer arbeitstherapeutischen Maßnahme unerlaubt vom Gelände entfernt und war Anfang März in Würzburg festgenommen worden. Dort soll ihm in verschiedenen Wohnungen Unterschlupf gewährt worden sein. Nun ist S. erneut geflohen. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, soll er am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr zusammen mit zwei weiteren Klinikinsassen die Verriegelung eines Fensters in einem Aufenthaltsraum aufgebrochen haben, um vom Innenhof aus die Umzäunung des Geländes zu überwinden. Während das Klinikpersonal zwei der Männer noch auf dem Klinikgelände ergreifen konnte, gelang S. die Flucht.