1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Löhne im Check DGB fordert Gerechtigkeit

Der DGB Bayern hat am Montag im Rahmen seiner aktuellen Kampagne "Verfassung ist Anspruch" mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen angemahnt. Die nämlich sei im Freistaat "ein Fremdwort", sagte Verena Di Pasquale, die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern. Entgegen der Vorgabe in der Verfassung erhielten Männer und Frauen für gleiche Arbeit eben nicht auch den gleichen Lohn. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes verdienten Frauen in Bayern "noch immer durchschnittlich 24 Prozent weniger als Männer". Im Vergleich mit anderen Bundesländern schneide der Freistaat sogar besonders schlecht ab. Darüber hinaus seien vor allem Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen gefangen.