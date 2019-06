10. Juni 2019, 18:51 Uhr Literatur Provokation aus Prinzip

Ewger Seeliger schrieb 50 Romane, erreichte eine Millionenauflage und große Erfolge an den Kinokassen. Der Schriftsteller legte sich mit der Obrigkeit an, in der Weimarer Republik, der NS-Zeit und der jungen Bundesrepublik. Er geriet in Vergessenheit, seine Werke bleiben aktuell

Von Hans Kratzer

Bei einem Streifzug durch die Historie des Landes Bayern ist rasch zu erkennen, dass hier ungewöhnlich viele originelle Menschen gelebt haben. Sie haben durch Extravaganzen oder durch wunderliches Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. Zu diesem Schlag zählt gewiss auch der zu Lebzeiten sehr erfolgreiche Schriftsteller Ewald Gerhard Seeliger (1877-1959), dessen Anderssein bereits in einer Selbstbeschreibung aus dem Jahre 1922 anklingt. In dem von ihm herausgegebenen "Handbuch des Schwindels" bezeichnet er sich freiweg als "allergewöhnlichsten Menschen, lustigsten Kerl, richtig verrückten Dichter und allervergnügtesten Wahrheitssucher. . ."

Am Samstag war im Kalender der 60. Todestag des Erfolgsautors vermerkt, der sich, abgeleitet von seinen Vornamen Ewald Gerhard, selbst Ewger Seeliger nannte. Trotz dieser Anspielung auf die Ewigkeit ist er schnell in Vergessenheit geraten, dabei hätte er seines schillernden Lebens wegen durchaus Nachruhm verdient gehabt. Mit seinem 1913 erschienenen Roman "Peter Voss, der Millionendieb" wurde er bekannt, das Buch war sein größter Erfolg. Das mehrmals verfilmte Stück war über Jahrzehnte hinweg im Theater und in den Kinos ein Kassenschlager, vor allem in der Filmfassung mit O. W. Fischer aus dem Jahr 1958. Die Geschichte, in der krumme Bankgeschäfte die Handlung vorantreiben, war auch als Hörspiel ein Straßenfeger. "Im Grunde genommen ist es heute, im Zeitalter der Bankenpleiten, immer noch aktuell", sagt der Autor Alexander Metz, der gerade den literarischen Nachlass von Seeliger sichtet, den ihm ein Nachfahre zugänglich gemacht hat. "Das Buch ist ein Lehrstück für Banker und Politiker."

Kurios war bereits dessen Entstehung. Wie Seeligers Sohn einmal erzählt hat, habe im Sommer 1912 ein Berliner Verlag bei seinem Vater in Hamburg angerufen und drei Romane bestellt, und zwar "sofort!" Der Verlag stellte dem zögernden Seeliger zur schnelleren Verfertigung ein Diktafon zur Verfügung, auf das er die Texte schließlich aufsprach. Kurz vor der Drucklegung aber starb der Verleger, weshalb die drei Werke, darunter "Peter Voss, der Millionendieb", vor dem Aus standen, bis sich dann doch noch andere Verlage dafür interessierten. Das ist typisch für die unruhige Karriere des Ewger Seeliger, der einen großen Teil seines Lebens in Bayern verbracht hat.

1877 in Schlesien geboren, wirkte Seeliger nach dem Examen als Lehrer in Genua und in Hamburg. Als Schriftsteller trat er erstmals 1901 in Erscheinung, in jenem Jahr heiratete er zudem die Tochter eines jüdischen Kaufmanns. Seine literarischen Arbeiten waren so erfolgreich, dass er von 1907 an als freier Schriftsteller in Hamburg leben konnte. Bei den Marinefliegern durchlitt Seeliger den Ersten Weltkrieg, der ihn traumatisierte. Um dem Wahnsinn entgegenzuwirken, plante er zusammen mit seinem Freund, dem Dichter Richard Dehmel, jenes "Handbuch des Schwindels", in dem staatliche Institutionen von Grund auf hinterfragt werden sollten. Er wollte den Lesern deutlich machen, dass Kriege immer durch Lügen entfacht werden, ein bis heute aktueller Gedanke. Bekannt geblieben ist vor allem sein Freund, der Lyriker Richard Dehmel (1863-1920), viel bekannter jedenfalls als Seeliger. Zu Lebzeiten war das wohl anders. "Ich wär so gern so populär wie mein Nachbar Seeliger", notierte Dehmel in seinem Tagebuch.

Sich angepasst zu verhalten, fiel Seeliger niemals leicht. Im Februar 1903 schwor er "zu Gott, dem Allmächtigen, dass er der Hansestadt Hamburg und dem Senate treu sein werde, das Beste der Stadt suchen und Schaden von ihr abwenden wolle, dass er die Gesetze gewissenhaft beobachten, alle Steuern und Abgaben redlich entrichten und dabei, als ein rechtschaffener Mann, niemals seinen Vorteil zum Schaden der Stadt suchen wolle." Somit erwarb er das hamburgische Bürgerrecht, aber schon kurz darauf provozierte Seeliger seinen ersten Prozess.

1920 erwarb er ein Sommerhaus am Walchensee. Zwei Jahre später gab er dann das "Handbuch des Schwindels" im Eigenverlag heraus. In den Gerichtsakten ist vermerkt: "Schon Ostern 1922 erregte Seeliger großes Aufsehen dadurch, dass er im Dorf Walchensee, in dem er damals wohnte, große Plakate anschlagen ließ, mit dem Inhalt: Das Lamm wird bald in München erscheinen." Dies war eine verschlüsselte Ankündigung des Handbuchs.

Der Staat missbilligte dieses polemische Werk, das dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I beschlagnahmt wurde. Seeliger kam vor Gericht und wurde einige Wochen in die Nervenheilanstalt Haar bei München gesteckt. Er hatte Glück, dass ihn die Ärzte für manisch erklärten, er musste keine Steuern mehr bezahlen. Ließe sich jeder Bürger als verrückt erklären, bekäme der Staat kein Geld mehr, um Kriege zu finanzieren. So lautete Seeligers simples Fazit aus der Geschichte. Er schrieb sogar den "Peter Voss" noch einmal um und ergänzte das Stück um seine Erfahrungen in der Irrenanstalt.

Den Nazis trat Seeliger respektlos gegenüber. Nach der "Machtergreifung" von 1933 verspottete er NS-Funktionäre erst recht, weshalb er vorübergehend in "Schutzhaft" genommen wurde. Nachdem er laut den noch vorhandenen Gerichtsakten sogar das Horst-Wessel-Lied umgetextet hatte ("Dem Wahne hoch"), tauchte er in der Schweiz unter. Ausgerechnet der Hamburger Gestapo-Chef soll das Ehepaar Seeliger 1935 nach Hamburg zurückgeholt haben, sagt Metz, der sich auf entsprechende Hinweise im Nachlass aber noch keinen Reim machen kann. Seeliger weigerte sich jedenfalls, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen und wurde deshalb aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Das entsprach einem Schreibverbot.

1941 zerstörte ein Bombenangriff das Hamburger Haus der Seeligers. Sie zogen um in die Oberpfalz, zu ihrem Sohn nach Cham, der später in einem Arbeitslager landete. Nach dem Krieg wurde Seeliger als Verfolgter des Nazi-Regimes anerkannt, an seine literarischen Erfolge konnte er nicht mehr anknüpfen. Seine 1952 neu aufgelegten Barockromane "Die Abenteuer der viel geliebten Falsette" (1918) und "Junker Schlörks tolle Liebesfahrt" (1919) wurden in der prüden Adenauerzeit wegen ihrer erotischen Note auf den Index gesetzt. "Heute würden solche Schriften jederzeit freigegeben", sagt Metz. Die vierte Verfilmung seines "Peter Voss" mit O. W. Fischer erlebte Seeliger noch, ehe er am 8. Juni 1959 nach einem Sturz in Cham starb. Seine Biografie wirft noch viele Fragen auf, aber sein Werk ist beachtlich: Er schrieb mehr als 50 Bücher, mit seinen Novellen, Balladen und Romanen erreichte er eine Auflage von zwei Millionen.