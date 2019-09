Nachdem ein Streit eskaliert ist, haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Oberfranken einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 38-Jährige habe am Donnerstagvormittag gedroht, eine Schusswaffe gegen sich selbst zu richten. Zudem habe er Mobiliar in seiner Wohnung beschädigt, teilte die Polizei mit. Angehörige verständigten daraufhin die Beamten. Diese sperrten das Gebiet um das Mehrfamilienhaus in Trabelsdorf - einem Ortsteil von Lisberg (Landkreis Bamberg) - weiträumig ab. Dort erfuhren sie, dass der alkoholisierte Mann im Besitz von Schusswaffen ist, und forderten deshalb Verstärkung an. Eine Spezialeinheit konnte den 38-Jährigen schließlich an der Wohnungstür festnehmen. Beim Zugriff trug der Mann weder eine Waffe bei sich, noch wehrte er sich. Er wurde aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht. Welche Waffen in der Wohnung waren, teilte die Polizei zunächst nicht mit.