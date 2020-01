Einen mehr als sechseinhalb Kilo schweren Stein hat ein Unbekannter in Lindau nach Polizeiangaben auf einen einfahrenden Zug geworfen. Die Frontscheibe sei dabei gebrochen. Der Lokführer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Person soll den Stein am Dienstag von der Thierschbrücke geworfen haben, sie führt unweit des Hauptbahnhofs über die Gleise. Nach ersten Erkenntnissen stammt der Stein vom nahen Bodenseeufer. Wegen der geringen Geschwindigkeit des Zugs wurde die Frontscheibe nicht durchschlagen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Beamten ermitteln wegen versuchten Totschlags.