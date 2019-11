Die Inselhalle ist das Lindauer Kongresszentrum, das 2018 nach der umfangreichen Modernisierung eröffnet wurde. Gegen ein Parkhaus gleich daneben gab es im Jahr 2015 - wie gegen viele andere Projekte in der Stadt am Bodensee - einen Bürgerentscheid.

Als Oberbürgermeister von Lindau hatte es Gerhard Ecker fast jedes Jahr mit einem Bürgerbegehren zu tun. Alle gingen in seinem Sinne aus, am kommenden Sonntag folgt bereits das nächste. Ein Gespräch über Sinn und Unsinn dieser Art der Beteiligung.

Am 10. November stimmen die Lindauer wieder einmal in einem Bürgerentscheid ab, diesmal für oder gegen ein Parkhaus direkt vor der Insel. Oberbürgermeister Gerhard Ecker (SPD) ist seit 2012 im Amt, fast jedes Jahr sah er sich bei verschiedenen Projekten mit Bürgerbegehren konfrontiert: Entscheide gingen am Ende aber immer in seinem Sinne aus. Ein Gespräch über Sinn und Unsinn von Bürgerbegehren.