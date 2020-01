Mit 4,5 Promille ist ein Mann von der Bundespolizei am Lindauer Bahnhof in Schutzgewahrsam genommen worden. Der 38-Jährige habe nicht geschwankt, konnte sich ausweisen und artikulieren, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der alkoholisierte Mann war einem Zugbegleiter aufgefallen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unterkühlt war. Ein Rettungswagen brachte ihn eine Klinik. Die Polizei nimmt an, dass der Mann eine Nacht im Freien wohl nicht überlebt hätte.