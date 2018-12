3. Dezember 2018, 18:33 Uhr Lichtenfels Autobahn 73 nach Unfall mit vier Lkw gesperrt

Zwei Lastwagen bremsen ab, zwei weitere schaffen es nicht mehr rechtzeitig und krachen ineinander: Eine Unfallserie mit vier Lkw hat am Montagmorgen zu einer Sperrung der A 73 zwischen Lichtenfels und Bad Staffelstein geführt. Zunächst war ein Autofahrer auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und hatte sich gedreht, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer zweier Lastwagen bemerkten das rechtzeitig und stoppten. Zwei nachfolgende Lkw konnten nicht mehr bremsen und krachten jeweils in ihren Vordermann. Die beiden 32 und 55 Jahre alten Fahrer wurden leicht verletzt. Der 55-Jährige hatte 0,7 Promille Alkohol im Blut. Die Beamten waren stundenlang mit den Aufräumarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Nürnberg beschäftigt. Am späten Mittag floss der Verkehr wieder. Der Schaden wird auf 200 000 Euro geschätzt.