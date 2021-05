Von Olaf Przybilla, Lichtenberg

Bürgermeister Kristan von Waldenfels war gerade ein Jahr alt, als Peggy am 7. Mai 2001 in Lichtenberg verschwand. Er lebte zu der Zeit noch in Berlin, 2005 ist er mit seinen Eltern in das Städtchen in Oberfranken gezogen, wo der hübscheste Platz an der Burg mit Ausblick auf den Frankenwald seinen Familiennamen trägt: Waldenfelsplatz. Wann Waldenfels das erste Mal wahrnahm, dass seine neue Heimat auf eine Art bekannt ist in der Republik, auf die sie sehr gerne verzichten würde? Weiß Waldenfels nicht mehr exakt, klar, aber irgendwann im Kindergarten muss es gewesen sein.