Die Besetzung der Bürgermeisterposten in Leutershausen gestaltet sich kompliziert. In einem langen Streit im Rathaus der mittelfränkischen Stadt trat nun der Zweite Bürgermeister Manfred Schmaus ab. Als Grund nannte er Unstimmigkeiten mit der Ersten Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier. Nachdem er Zahlungen der Stadt an einen IT-Berater hinterfragt habe, habe sich die Zusammenarbeit mit Bonnemeier "rapide verschlechtert", sagte Schmaus. Bonnemeier ist bis Mitte September krankgeschrieben, nun führt der Dritte Bürgermeister Thomas Härpfer (CSU) die Geschäfte der 5500-Einwohner-Stadt. 2016 hatte sich die Juristin auf eine Zeitungsanzeige hin für das Amt beworben. Die Stadt hatte es ausgeschrieben, weil sich kein Kandidat gefunden hatte.