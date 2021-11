Von Deniz Aykanat, Leipzig

Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat sich am Donnerstag mit den beiden Urteilen gegen den früheren Oberbürgermeister von Regensburg, Joachim Wolbergs, befasst. In einer fast einstündigen Ausführung legte die Staatsanwältin beim Bundesgerichtshof, Claudia Kohlschmidt, dar, warum aus ihrer Sicht die Urteile gegen Wolbergs aus den Jahren 2019 und 2020 teilweise aufgehoben und an eine andere Strafkammer des Regensburger Landgerichts verwiesen werden sollten. Die Liste der sachlichen und rechtlichen Mängel, die die Staatsanwältin auflistet, ist lang, vor allem das Urteil von 2019 beanstandet sie.

In den beiden Prozessen 2019 und 2020 ging es um Spenden von Bauträgern, die vor und nach den Kommunalwahlen 2014 an den Regensburger SPD-Ortsverein Stadtsüden flossen, also auf das Wahlkampfkonto des damaligen OB-Kandidaten Wolbergs. Insgesamt fast eine halbe Million Euro hatte der Bauträger über Strohleute an den Ortsverein überwiesen, immer in Tranchen von knapp unter 10 000 Euro, der Veröffentlichungsgrenze für Parteispenden, und über mehrere Jahre verteilt.

Das Regensburger Landgericht sah es als erwiesen an, dass die Spenden den Zweck hatten, sich die Gunst des OB-Kandidaten zu erkaufen. Wolbergs wurde dann auch wegen Vorteilsannahme verurteilt - aber nur für die Spenden von insgesamt 150 000 Euro zwischen 2015 und 2016, also während seiner Zeit als Oberbürgermeister. Die Argumentation der Richter: Vor 2015 war Wolbergs noch dritter Bürgermeister von Regensburg und als solcher nicht mit Bauthemen betraut.

In beiden Prozessen wurde Wolbergs schuldig gesprochen, im ersten blieb er allerdings straffrei, weil er aus Sicht des Gerichts gemäß Paragraf 60 des Strafgesetzbuches schon gestraft genug sei. Es wurde ihm außerdem bescheinigt, dass er nicht wissentlich kriminell handelte. Im zweiten Verfahren hingegen wurde er zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

In Leipzig gilt es also drei zentrale Punkte zu prüfen: Der erste ist grundsätzlich und dürfte auch außerhalb Regensburgs auf großes Interesse stoßen. Anhand der Frage, ob nur die Parteispenden in der Zeit als Oberbürgermeister im Fall Wolbergs relevant sind, muss geklärt werden, inwieweit ein Spender einen politischen Amtsträger beeinflussen darf. Es geht um den Vorwurf des sogenannten Anfütterns eines Politikers für den Fall, dass dieser in ein Amt gewählt wird.

Die Staatsanwältin kritisierte, dass das Landgericht die Spenden in den Jahren von 2011 bis 2015 außen vor ließ. Wolbergs sei zwar in jener Zeit für Sozialthemen der Stadt zuständig gewesen, doch da gebe es auch Überschneidungen mit dem Baubereich, zumal Wolbergs den damaligen Oberbürgermeister auch gelegentlich vertreten habe. Zwar keine konkrete, aber eine abstrakte Zuständigkeit sei bei Wolbergs somit auch als dritter Bürgermeister gegeben gewesen, die Spenden aus dieser Zeit also auch relevant.

Wie die BGH-Richter letztlich entscheiden werden, darauf gibt eine Entscheidung des BGH vom vergangenen Sommer einen Hinweis. Da hatte der BGH die Revision eines weiteren Bauträgers zurückgewiesen, der in einem zweiten Korruptionsprozess gegen Wolbergs wegen Bestechung verurteilt worden war. Die Begründung: Ein Amtsträger kann auch dann käuflich sein, wenn er sich um ein anderes Amt bei demselben Dienstherrn bewirbt, im Fall Wolbergs also als dritter Bürgermeister auf das Amt des Oberbürgermeisters derselben Stadt.

Der zweite Punkt am Donnerstag kreiste um den Paragrafen 60 des Strafgesetzbuches, wonach von einer Strafe abgesehen wird, wenn die Folgen einer Tat schon Strafe genug für einen Verurteilten sind. Zwar war Wolbergs in jenem Prozess 2019 vom Regensburger Landgericht wegen Vorteilsannahme schuldig gesprochen worden, also wegen Korruption. Das Besondere aber war, dass er gemäß Paragraf 60 des Strafgesetzbuches straffrei blieb, ein Paragraf, der äußerst selten angewendet wird. Die Staatsanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft gefordert. Das Gericht hingegen war der Ansicht, dass Wolbergs bereits gestraft genug war, beispielsweise durch die sechswöchige Untersuchungshaft.

Diesen Punkt monierte die Staatsanwältin besonders. Das Rechtsempfinden der Bevölkerung wäre empfindlich gestört, wenn es bei Straffreiheit bliebe, argumentierte Kohlschmidt. Sie erklärte den Paragrafen 60 mit einem typischen Beispiel: Ein Vater fährt beim Einparken in der Garage sein eigenes Kind tot. Er ist schuldig, wird aber nicht bestraft. "Dass der Status des Angeklagten damit vergleichbar wäre, liegt fern."

Wolbergs sei wie eine Sau durchs Dorf getrieben worden, kritisiert sein Anwalt

Wolbergs Verteidigung hatte auch immer wieder argumentiert, dass die Untersuchungshaft und die mediale Berichterstattung den Ex-OB beruflich und wirtschaftlich ruiniert hätten. Dem folgte die Staatsanwältin in Leipzig nicht, das Medieninteresse sei verhältnismäßig gewesen und Wolbergs habe sogar während der Suspendierung als OB weiterhin seine Bezüge erhalten. Auch sei seine politische Karriere nicht vorbei. Wolbergs sitzt inzwischen wieder im Stadtrat. Wolbergs Anwalt Peter Witting widersprach: "Nein, nein nein! Wolbergs ist wie die Sau durchs Dorf getrieben worden." Alle Punkte, die in Sachen Verdunkelungsgefahr, angeführt wurden, seien während der Verfahren "sämtlichst zerschlagen" worden. Die Untersuchungshaft daher unverhältnismäßig gewesen.

Der dritte Punkt: Handelte Wolbergs im Verbotsirrtum? Die Regensburger Staatsanwaltschaft beanstandete unter anderem diesen Punkt bei ihrer Revision. "Zu Recht", wie Staatsanwältin Kohlschmidt befand. Wolbergs hatte seine Verurteilung ohne Strafe damals für sich zu einem "faktischen Freispruch" umgedeutet. Futter für diese eigensinnige Theorie war die Feststellung des Gerichts, Wolbergs habe irrtümlich gehandelt und nicht vorsätzlich kriminell. Wie die Straffreiheit nach Paragraf 60 wird auch der "Verbotsirrtum" kaum je angewendet. Und hätte es auch in diesem Fall nicht sollen, wie Kohlschmidt befand.

Juristen hatten schon vor der Verhandlung am Donnerstag vermutet, dass dies vor dem BGH beanstandet werden wird. Ein Oberbürgermeister, der sich nicht so recht mit dem Parteiengesetz auskennt und das auch nicht muss? Der nicht die Möglichkeit gehabt haben soll, sich bei Juristen über das korrekte Prozedere bei Parteispenden zu informieren? "Beinahe skandalös" und "fragwürdig" nannten Juristen dieses Urteil des Regensburger Landgerichts. Ganz anders Wolbergs Anwalt Wittig: Er forderte zum Ende seiner Ausführungen am Donnerstag noch einmal formell eine Aufhebung der beiden Urteile und einen Freispruch für seinen Mandanten.