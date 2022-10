Wird in Bayern das Lehramtsstudium von Grund auf reformiert? Eine entsprechende Bemerkung will Ministerpräsident Markus Söder zwar bloß als "Denkanstoß" verstanden wissen, gleichwohl erwächst daraus bereits eine lebhafte Debatte.

Von Andreas Glas und Anna Günther, München/Nürnberg

Es ist eine Randbemerkung, die es in sich hat. "Das wird ein großes Rad, an dem wir drehen", sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Es ist Samstag, Söder hält eine Rede im Rathaussaal, 200 Jahre Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenverband. Er spricht überraschend offen über seine Vision eines neuen Lehramtsstudiums. Ein Studium, so flexibel, dass die Absolventen an jeder Schule anfangen könnten, egal ob Mittelschule, Realschule, Gymnasium. Kommt die Revolution des Lehramts in Bayern?