7. März 2019, 14:04 Uhr Prozess Ingolstädter Ex-OB Lehmann sieht "Kampagne" gegen sich

Der CSU-Politiker Alfred Lehmann steht wegen Bestechlichkeit und Untreue vor Gericht. Am ersten Prozesstag bestreitet er die Vorwürfe.

Aus dem Gericht von Johann Osel , Ingolstadt

Am Landgericht Ingolstadt hat der Prozess gegen den früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann begonnen. Der CSU-Politiker soll Wohnungen vergünstigt erhalten haben und sich dadurch laut Staatsanwaltschaft Vorteile von mehr als einer halben Million Euro verschafft haben. Dafür soll er Pflichten als Funktionär der städtischen Wirtschafts- und der kommunalen Krankenhausgesellschaft verletzt und Gegenleistungen für die Bauunternehmen veranlasst haben. Der 69-Jährige, von 2002 bis 2014 Ingolstädter Rathauschef, muss sich deshalb wegen Bestechlichkeit in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Untreue verantworten.

Mitangeklagt sind der Bevollmächtigte einer Ingolstädter Baufirma und die Witwe eines Unternehmers aus der Region. Nach Verlesung der Anklage bestritt Lehmann die Vorwürfe - er habe nie auch nur versucht sich zu bereichern und habe stets im Interesse der Stadt agiert, "mit Herzblut".

Laut Anklage soll Lehmann 2010 und 2011 auf dem Areal der ehemaligen Pionierkaserne zwölf Wohneinheiten für sich und vier für seinen Vater vergünstigt von einem mittlerweile verstorbenen Bauunternehmer aus dem Kreis Eichstätt erworben haben. Die 16 späteren Studentenbuden sollen knapp 240.000 Euro gekostet haben, die Baufirma habe den Ausbau vergünstigt getätigt. Lehmann und Vater soll ein Vorteil von 466.000 Euro entstanden sein. Dafür soll Lehmann sich für die vorherigen Käufer des Areals eingesetzt haben. Er soll zudem veranlasst haben, dass das Ehepaar den Kauf des Areals privat vornehmen dürfe - nicht die Baufirma, weswegen nun auch die Witwe mitangeklagt ist. Laut Staatsanwaltschaft habe Lehmann die "Kompetenz zu dieser eigenmächtigen Änderung" gar nicht gehabt.

Dem Alt-OB war schon bei der Eröffnung des Verfahrens anzumerken, dass er sprechen will. Er verlas dann eine schriftliche Erklärung: Er sei noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen - "weil ich mich immer an die Regeln gehalten habe". Auch als Politiker habe er "nie Entscheidungen getroffen, die sich negativ für die Stadt" auswirkten. Im Falle der Studentenbuden sei es angesichts der Rezession nach der Wirtschaftskrise schwierig gewesen, überhaupt Interessenten zu finden. Dass das Ehepaar privat als Käufer auftrat, sei deren Entschluss gewesen, es sei da in der städtischen Gesellschaft ein Fehler unterlaufen. Unabhängig davon habe er die Wohnungen "zu einem angemessenen Preis erworben" und "pünktlich und korrekt bezahlt".

Beim zweiten Fall, für den Lehmann sich verantworten muss, geht es um ein millionenschweres Objekt in Bestlage. Er soll einer Baufirma zwischen 2012 und 2015 Vorteile verschafft haben: So habe er verschwiegen, dass ein Mitbewerber 600.000 Euro mehr geboten habe. Auch habe er veranlasst, dass bei der Vergabe ein Losentscheid ins Protokoll aufgenommen wurde - den es gar nicht gab. Und er soll eine größere Geschossfläche veranlasst haben, ohne dass der Kaufpreis für die Firma stieg. Im Gegenzug soll er in dem Objekt eine Penthouse-Wohnung von 160 Quadratmetern "zum Schein" als Rohbau erworben haben, dann habe er den Innenausbau gratis erhalten und so mindestens 280.000 Euro gespart; nach Beginn der Ermittlungen habe er einen Teil nachträglich bezahlt. Durch das schlechtere Angebot sei der Stadt ein Schaden von 600.000 Euro entstanden.

Das höhere Konkurrenzangebot sei ihm zu keinem Zeitpunkt bekannt gewesen, entgegnete Lehmann darauf. Zu der "Sprachregelung", der Zuschlag sei ausgelost worden, hätten sich mehrere Beteiligte entschlossen - "da habe ich einen Fehler gemacht". Die Vergabe an sich sei aber "korrekt und im Sinne der Stadt erfolgt". Zum Rohbau-Vertrag sei es gekommen, da er auf Rat seiner rumänischen Gattin den Ausbau mit einem rumänischen Handwerker aus der Region kostengünstig selbst vornehmen lassen wollte; später habe er sich doch entschieden, ein Angebot der Baufirma anzunehmen. Schon bei der ersten Hausdurchsuchung im Jahr 2016 habe er einen beträchtlichen Teil der Kosten bezahlt gehabt. Für verzögerte Rechnungsstellungen sei ein weiteres Großprojekt verantwortlich gewesen, sagte der mitangeklagte Vertreter der Firma am Donnerstag, zudem habe es nach einem Todesfall Chaos in der Firma gegeben. Lehmann klagte beim Prozessauftakt über eine "Kampagne" gegen seine Person und seine Familie, unter anderem durch anonyme Briefe.

Die Affäre Lehmann war im Zuge der Ermittlungen um eine Art System an Vetternwirtschaft im Ingolstädter Klinikum ins Rollen gekommen. Der Hauptbeschuldigte, der Ex-Geschäftsführer des kommunalen Krankenhauses, hatte sich Ende 2017 in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Der Rest dieser Ermittlungen ist mittlerweile abgeschlossen. Fünf der 16 Beschuldigten haben Strafbefehle zu Haftstrafen auf Bewährung oder Geldstrafen akzeptiert. Zudem wurden gegen elf Beschuldigte die Ermittlungen eingestellt, meist gegen Geldauflagen. Die Klinik-Affäre hatte zu Debatten über Transparenz und Kontrolle städtischer Gesellschaften und Töchter in Ingolstadt ausgelöst. Im Stadtrat hatte es harsche Wortgefechte gegeben, Vertreter eines Oppositionsbündnisses sprachen etwa von einer "Filzokratie" in der fünftgrößten Stadt Bayerns.

Mit Lehmann steht ein ehemaliger kommunalpolitischer Überflieger vor Gericht. Der CSU-Mann galt wegen guter Wirtschaftsdaten der Auto-Stadt einst als "Ranking-König", unter seiner Ägide florierte und wuchs Ingolstadt. Bei seinem Abschied aus dem Amt 2014 nannte ihn Ministerpräsident und Parteifreund Horst Seehofer "einen der besten Oberbürgermeister, den Bayern aufzubieten hat".

Binnen gut drei Monaten sind am Landgericht nun 16 Verhandlungstage angesetzt. Schon am Freitag sollen die ersten der knapp 50 Zeugen vernommen werden. Das Gericht hat auch ein Gutachten für Immobilienbewertungen in Auftrag gegeben.