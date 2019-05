10. Mai 2019, 19:00 Uhr LBV-Aktion Balkonbesitzer sollen Vögel zählen

Spätestens seit dem erfolgreichen "Volksbegehren Artenvielfalt - Rettet die Bienen" ist klar: Auch in Privatgärten und auf Balkonen kann man sehr viel tun, damit sich Insekten und Vögel wohlfühlen. Deshalb richtet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) seine traditionelle Vogel-Zählaktion "Stunde der Gartenvögel", die an diesem Wochenende stattfindet, darauf aus. "Die Teilnehmer sollen uns nicht nur melden, welche Vögel sie während einer Stunde in ihren Gärten, auf ihren Balkonen oder in einem Park beobachten", sagt Martina Gehret, die die Aktion betreut. "Sondern sie sollen uns verraten, wie naturnah ihr Garten oder Balkon ist." Denn auch Gartler und Balkonbesitzer haben da allerlei Möglichkeiten: Etwa indem sie einen ausrangierten Suppenteller als Wasserstelle oder Vogeltränke aufstellen, ein paar alte Äste als Heimstatt für Käfer, Florfliegen und andere Insekten im Garten oder auf dem Balkon drapieren, eine Sandkiste als Nistplatz für Wildbienen aufstellen oder Stauden wie die Wilde Karde oder Thymian anpflanzen, die für allerlei Insekten Nahrung und Versteck sind. Die Teilnehmer an der "Stunde der Gartenvögel" sollen auf den Meldezetteln ankreuzen, ob sie solche Elemente, und wenn ja welche, im Garten oder auf dem Balkon haben. "Wir sind gespannt auf die Resonanz", sagt Gehret, "und ob wir aus ihr einen Zusammenhang zwischen der Gestaltung von Gärten und Balkons und der Zahl der Vögel dort ablesen können."

Infos: www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de