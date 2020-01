Lauingen:Lehrer sollen Schüler belästigt haben

Vier Lehrer des Gymnasiums in Lauingen sollen mit Schülern Alkohol getrunken haben und ihnen auf unterschiedliche Art zu nahe getreten sein. Nun gehen die Kriminalpolizei und das Kultusministerium den Vorwürfen nach.

Lehrer, die mit Schülern feiern gehen und dabei viel Alkohol trinken. Lehrer, die Schülern in sozialen Netzwerken zu nahe treten. Und ein Lehrer, der volltrunken einen Schüler zu sich ins Bett geholt und dann umarmt haben soll. Diese Vorwürfe haben Schüler und Ex-Schüler des Lauinger Albertus-Gymnasiums am Mittwoch im Bayerischen Rundfunk öffentlich gemacht. Nun prüfen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in Augsburg, ob es strafrechtlich relevante Verfehlungen von Lehrern des Gymnasiums gab. Das bayerische Kultusministerium teilte mit, dass es die Vorwürfe ernst nehme und ihnen gemeinsam mit der Schule und der Schulaufsicht nachgehe.

Zwei Schüler befinden sich inzwischen in psychotherapeutischer Behandlung. Laut BR-Bericht soll ein Lehrer nach einem Bar-Besuch so betrunken gewesen sein, dass Schüler ihn deshalb nach Hause und ins Bett gebracht hätten. Der betroffene Schüler erzählt demnach, dass er sich nicht getraut habe, sich der Aufforderung des Lehrers zu verweigern - und sich mit ins Bett legte. Der Pädagoge habe ihn umklammert, der Schüler habe ihn dann aber überreden können, ihn gehen zu lassen.

Insgesamt gibt es Vorwürfe gegen vier Lehrer des Gymnasiums, die mit Schülern Alkohol getrunken und ihnen auf unterschiedliche Art zu nahe getreten sein sollen. Die Schulleiterin teilte der SZ am Mittwoch mit, dass sie mit vielen Schülern und Lehrern über die Vorwürfe spreche. Sie höre genau zu und hinterfrage vieles. "Ich arbeite derzeit intensiv an der Aufklärung und gehe jedem Hinweis nach", sagte sie. Jeder Punkt der Anschuldigungen müsse genau überprüft werden.