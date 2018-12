14. Dezember 2018, 18:49 Uhr Lauingen Betrunkener Lkw-Fahrer

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 492 Richtung Gundelfingen Schlangenlinien gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten. Nur knapp konnte ein Autofahrer einen Unfall verhindern, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Dillinger Polizei stoppte den Lkw schließlich an einem Parkplatz in Lauingen. Der 32-jährige Fahrer aus Bosnien trank gerade aus einer Dose Bier. Die Beamten ermittelten im Alkoholtest einen Wert von 1,1 Promille. Sie nahmen dem Mann Blut sowie seine Schlüssel ab und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an.