Von Florian Fuchs, Augsburg

Ein 64-Jähriger hat am Freitagabend in Langweid am Lech nördlich von Augsburg auf fünf Personen geschossen. Zunächst in dem Wohnhaus, in dem er wohnt, dann ein paar Straßen weiter. Zwei Frauen und ein Mann starben, eine Frau und ein Mann verletzte der Täter mit seiner Waffe schwer. Nun hat die Polizei neue Details bekannt gegeben: Den Angriffen ging, wie bereits kurz nach der Tat vermutet, ein Nachbarschaftsstreit voraus. Und: Der 64-jährige Tatverdächtige war Sportschütze. Er besaß mehrere unterschiedliche Waffen und auch eine waffenrechtliche Erlaubnis. Die Polizei stellte noch in der Tatnacht nicht nur Waffen sicher, die der Mann während seiner Festnahme bei sich hatte, sondern auch die, die in der Wohnung des Mannes lagen.