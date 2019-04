16. April 2019, 18:29 Uhr Landwirtschaft Bayerns bekommt 15 neue Öko-Regionen

Agrarministerium fördert Produktion von Bio-Lebensmitteln mit Zuschüssen

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) baut das Programm zur Stärkung des Öko-Landbaus im Freistaat aus. Es werde 15 neue Öko-Modellregionen geben, teilte Kaniber am Dienstag mit. "Ich möchte damit ein deutliches Zeichen setzen." Ziel sei es, die Produktion heimischer Bio-Lebensmittel und das Bewusstsein der Bevölkerung für regionale Identität zu steigern. In den Gebieten sollen Projekte zur Entwicklung des Ökolandbaus umgesetzt und regionale Wertschöpfungsketten etabliert werden. Das soll auch zur Optimierung des Volksbegehrens zur Artenvielfalt dienen.

"Das Ganze funktioniert auf freiwilliger Basis und ohne gesetzliche Vorgaben", betonte Kaniber. "Ich will, dass die Menschen die Produkte der Landwirte in ihrer Heimat wieder schätzen lernen und sich bewusst werden, dass regionale Produktion die nachhaltigste ist." Bisher gab es zwölf Öko-Modellregionen als Teil des Landesprogramms "BioRegio Bayern 2020", mit dem die Staatsregierung den Ökolandbau unterstützt. Die 15 neuen Regionen sind Gewinner einer Wettbewerbsrunde, bei der Kaniber sechs neue Modell-Regionen ausloben wollte. Das Interesse sei aber so groß gewesen, dass 15 Gebiete gekürt wurden. Das Agrarministerium fördert das Projekt für zwei Jahre, die Förderung kann aber um weitere drei Jahre verlängert werden. Das Gesamt-Fördervolumen liegt bei knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr.

Die 15 neuen Öko-Modellregionen: Fränkische Schweiz (Kommunen der Landkreise Bayreuth und Forchheim), Günztal (Kommunen der Lkr. Ostallgäu und Unterallgäu), Hochries-Kampenwand-Wendelstein (im Landkreis Rosenheim), Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE) IKom-Stiftland (Landkreis Tirschenreuth), ILE Kulturraum Ampertal ( Lkr. Freising), ILE Passauer Oberland (Lkr. Passau), Inn-Salzach (Lkr. Altötting), Landkreis Ostallgäu, Naturparkland Oberpfälzer Wald (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab), Obermain-Jura (Kommunen der Lkr. Lichtenfels und Bamberg), Paartal (Lkr. Aichach-Friedberg), Pfaffenhofener Land (Lkr. Pfaffenhofen), Region Regensburg (Stadt und Landkreis), Siebenstern (Lkr. Wunsiedel), Stadt.Land.Augsburg (Stadt und Landkreis).