14. Oktober 2018, 21:50 Uhr Regierungsbezirke Bei den Direktmandaten dominiert immer noch die CSU

Die CSU verliert stark, aber nur wenige Direktkandidaten müssen wirklich zittern. Manche Stimmkreise muss sie aber abgeben.



Von Andreas Glas, Claudia Henzler, Olaf Przybilla und Christian Rost

Die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren ist eine erfreuliche Sache bei dieser Landtagswahl, allerdings brachte sie auch Schwierigkeiten mit sich: Die Auszählung dauerte sehr lang. Deswegen war lange unklar, wer tatsächlich im Landtag vertreten sein würde. Ein paar Tendenzen zeichneten sich aber auch nach den Hochrechnungen schon ab in den einzelnen Regierungsbezirken.

Oberfranken

In Stimmkreis Forchheim lag vor der Wahl eine Sensation in der Luft. Mehrere Prognosen hatten den Freien Wählern einen Gewinn des Direktmandats prognostiziert, immerhin hatte der Abgeordnete Thorsten Glauber schon 2013 das beste FW-Erststimmenergebnis in Bayern einfahren können. Glaubers Vater war einst erfolgreicher Landrat, auch gilt Forchheim als Hochburg der FW. Es wurde tatsächlich enger als bei der vorherigen Wahl, aber am Ende hatte der CSU-Abgeordnete Michael Hofmann doch klar die Nase vorn. Die FW-Sensation in Forchheim blieb also aus. In der alten SPD-Hochburg Hof hatte sich der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt Hoffnungen gemacht, wenigstens nahe heranzukommen an den CSU-Abgeordneten Alexander König, der einst mit der "Leica"-Affäre von sich reden gemacht hatte. Adelt aber konnte sich dem SPD-Trend nicht widersetzen. Klarer Sieger am Ende: König. Und auch in Coburg zerstoben die SPD-Hoffnungen. Und das überraschend klar. In Coburg war immerhin ein amtierender Landrat, Michael Busch, gegen den jungen Seßlacher Bürgermeister Martin Mittag angetreten, der erstmals kandidierte. Mittag siegte trotzdem klar. Busch hatte freilich schon im Wahlkampf ausgemacht, wen er für eine mögliche Niederlage verantwortlich machen würde: die Berliner SPD-Spitze.

Mittelfranken

Markus Söder hatte für die Wahl den Stimmkreis gewechselt, vom Nürnberger Westen, wo er einst geboren ist, zog er in den Osten, wo er heute lebt. Der Stimmkreis gilt als deutlich CSU-affiner als sein bisheriger. Im Nürnberger Osten sind die Wähler wohlhabend, im Westen eher nicht. Für einen Ministerpräsidenten fiel das Ergebnis im neuen Stimmkreis trotzdem eher durchschnittlich aus. Söder lag den ganzen Abend lang um die 38 Prozent der Erststimmen. Damit allerdings distanzierte er seinen Mitbewerber von den Grünen, Elmar Hayn, doch klar. Söders Nachfolger im Stimmkreis Nürnberg-West, Jochen Kohler, eroberte seinen Stimmkreis auf Anhieb souverän. Kohler war das erste Mal angetreten. Sein Erfolg löste in CSU-Kreisen große Freude aus. Aufgrund einer schweren Krankheit hatte Kohler nur einen Teil des Wahlkampfes mitmachen können. Auch der zweite große Name in Mittelfranken hatte am Wahlabend einen schweren Stand. In Erlangen sah es lange so aus, als könnte der Bewerber der Grünen, Christian Zwanziger, ein Newcomer, sehr nahe an den Innenminister Joachim Herrmann herankommen. Das wäre historisch gewesen, gegen ein so etabliertes Kabinettsmitglied. Am Ende aber lag Herrmann doch vorne.

Unterfranken

In Aschaffenburg, der Heimatstadt Winfried Bausbacks, gab es keinen Bonus für den Justizminister. Sein Erststimmenergebnis dürfte nur knapp über dem landesweiten Resultat der CSU liegen. Das ist aber ausreichend, um den Stimmkreis zu halten. Bei der vergangenen Wahl hatte Bausback im Stimmkreis Aschaffenburg-West knapp 43 Prozent der Erststimmen bekommen. Auch Staatssekretär Gerhard Eck musste Federn lassen. Er hatte im Jahr 2013 in Schweinfurt noch 48,7 Prozent der Erststimmen bekommen, diesmal sind es knapp 33 Prozent. In Schweinfurt rangelten sich die Konkurrenten von AfD, Grünen und SPD mit jeweils um die 15 Prozent um Platz zwei.