Wer geht wo hin? Demoskopen sprechen nach der Wahl gerne von Wählerwanderung: Bei der Wahl in Bayern gab es in den Wahlkabinen große Verschiebungen.

Die CSU verliert in Bayern massiv an Freie Wähler und AfD. Dass sie ihr Ergebnis am Ende trotzdem hält, liegt auch am Ausbluten der Ampelparteien. Über das Stühlerücken, bei dem am Ende einer auf dem Hintern landet.