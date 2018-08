29. August 2018, 08:14 Uhr Landtagswahl in Bayern CSU rutscht in Umfrage auf 36 Prozent ab

Die CSU verliert laut einer Wahlumfrage der Bild -Zeitung weiter Stimmen. Im Vergleich zu Ende Juli, als ihr noch 41 Prozent vorausgesagt wurden, hat sie fünf Prozentpunkte verloren.

Die Grünen kämen derzeit auf 15 Prozent, sie gewinnen damit zwei Prozentpunkte. AfD (14 Prozent) und SPD (13 Prozent) liegen unverändert auf Platz drei bzw. vier.

Am 14. Oktober findet die Landtagswahl in Bayern statt.

Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU einer neuen Umfrage zufolge deutlich an Zustimmung verloren. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa, die die Bild-Zeitung in Auftrag gegeben hatte, kommt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder nur noch auf 36 Prozent. Beim vorangegangenen Insa-Trend Ende Juni waren es noch 41 Prozent, also fünf Punkte mehr. In die Sommerpause hatte sich die CSU bereits mit einem historischen Tiefwert verabschiedet: Umfragen hatten sie da schon nur mehr bei 37 beziehungsweise 38 Prozent gesehen. Bei der Landtagswahl im September 2013 hatte die CSU 47,7 Prozent geholt.

Insa sieht die Grünen derzeit auf Platz zwei. Seit der Umfrage im Juni gewinnen sie demnach zwei Punkte auf 15 Prozent und verdrängen die AfD auf Rang drei, die unverändert 14 Prozent erreicht. Die SPD liegt weiterhin bei 13 Prozent und damit auf dem vierten Platz. Bei der Landtagswahl 2013 waren es 20,6 Prozent für die Sozialdemokraten.

Die Freien Wähler legen ebenso wie die Grünen um zwei Punkte zu und erreichen nun acht Prozent. Die FDP gewinnt einen Punkt auf sechs Prozent. Die Linke liegt unverändert bei drei Prozent und kämen damit aktuell nicht in den Landtag.

Die CSU könnte nach derzeitigem Stand somit nicht mehr alleine regieren, sich aber ihre Koalitionspartner aussuchen. Möglich wären mehrere verschiedene Koalitionen. In Bayern wird am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt.