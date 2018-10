14. Oktober 2018, 19:59 Uhr Landtagswahl SPD stürzt ins Bodenlose

Die SPD steht nach der Bayern-Wahl kurz vor der Bedeutungslosigkeit.

Sie erreichen nur knapp unter 10 Prozent, das sind nur noch halb so viel wie 2013.

Die SPD-Landeschefin Kohnen ist noch am Wahlabend angezählt.

Aus dem Landtag von Lisa Schnell

Saal drei im Landtag: Auf jedem Tisch stehen rote SPD-Fahnen. Sie sind zum Schwenken gedacht, am Ende rührt sie keiner an. Die erste Prognose lässt die Genossen in Schockstarre zurück, kaum einer sagt ein Wort, manch einer kämpft mit den Tränen, andere lassen das Weinglas sinken. Grabesstimmung, als Spitzenkandidatin Natascha Kohnen den Raum betritt. "Klatschen, Leute!", schreit eine Frau. Es dauert einen Moment, bis sie ihre Benommenheit abgeschüttelt haben und der Aufforderung nachkommen.

Seit Wochen konnten die Genossen ihren eigenen Absturz in Umfragen verfolgen. Dass ein Schlag kommen würde, war allen klar, nur nicht, mit welcher Wucht. Jetzt wissen sie: Es ist nicht die Niederlage, auf die manche noch hofften, es ist eine Katastrophe. 9,7 Prozent, das sind nur noch halb so viel wie 2013. Die Position der SPD lässt sich mit einem Wort umschreiben: hinten. Sie sind hinter den Grünen, hinter den Freien Wählern und auch noch hinter der AfD. Bis jetzt waren sie immerhin die Großen unter den Kleinen im Landtag, jetzt sind sie - gemessen an ihrem Anspruch - kurz vor der Bedeutungslosigkeit.

Einer schüttelt den Schock sehr schnell ab. Kaum war die erste Prognose auf den Bildschirmen, dreht sich Florian Post schon in die erste Kamera und fordert indirekt den Rücktritt von Kohnen. "Alle und alles muss auf den Prüfstand", sagt er. Es sei glasklar, dass es inhaltliche und personelle Konsequenzen im Landesvorstand geben müsse. Alles andere sei den Bürgern nicht vermittelbar. "Ein "Weiter so" wäre typisches Politiker-Verhalten, das man ja mit der Propagierung eines "neuen Stils" gerade nicht an den Tag legen wollte", sagt Post. Er will möglichst bald einen Sonderparteitag, auf dem der Vorstand neu gewählt werden soll.

Es verwundert kaum, dass von ihm die erste Attacke kommt. Post ist Kohnen in so inniger Abneigung verbunden, dass er an seiner Rücktrittsforderung wohl schon Wochen vor dem Wahlsonntag feilte. Die Frage ist jetzt nur: Wie viele folgen ihm? Und wie viele Natascha Kohnen?

So leise der Applaus für sie begann, so laut endet er. Als sie den Genossen dafür dankt, wie sie gekämpft haben, schallt es ihr zurück: "Du auch!" "Das ist eine echt schwere Stunde für die SPD", sagt Kohnen. "Es tut weh, es tut unglaublich weh." Die Niederlage führt sie auf den fehlenden Rückenwind aus Berlin zurück. "Es hätte mehr sein sollen", sagt Kohnen. Die Menschen hätten eine unglaubliche Skepsis der SPD gegenüber. "Es wird ein langer Weg sein, dass wir uns da wieder herausarbeiten", sagt sie. "Wir dürfen nie wieder halbe Wege gehen, wir müssen ganze Wege gehen." Es klingt so, als ob sie selbst diesen Weg noch gerne mitgehen würde. Sie verspricht aber auch: Man werde "über alles reden". Aber dort, wo die Diskussion hingehöre: "in unsere Gemeinschaft."

"Es geht jetzt um die Überlebensfrage der Sozialdemokratie"

"Über alles reden", das umfasst dann wohl auch den Sonderparteitag, den im Laufe des Abends immer mehr fordern. Roland Fischer etwa. Er ist stellvertretender Chef der München-SPD, in der Kohnen eher Skepsis entgegenschlug. Den Wahlabend verbringt er nicht im Landtag, sondern bei der "SPD-Wahlparty". Der Ort, an dem sie stattfindet, empfinden viele als passend: im Schlachthof-Viertel. "Es geht jetzt um die Überlebensfrage der Sozialdemokratie", sagt Fischer. Der "neue Stil" von Kohnen sei "klar gescheitert". Die komplette Führung müsse nun klären, was die SPD eigentlich wolle. "Alle haben ab sofort keine Legitimation mehr", sagt er. Ein Sonderparteitag müsse über Programm, Personal und Kampagne entscheiden. Auch der Landtagsabgeordnete Florian von Brunn, der selbst im Vorstand sitzt, sagt: "Ich kann so nicht weitermachen." Der Vorstand müsse neu gewählt werden. "Wir müssen uns den Mitgliedern stellen."

Manche scheinen also schon weiter zu sein in ihrer Analyse, andere erbeten sich wie Kohnen Zeit. Anette Kramme etwa, Bezirkschefin von Oberfranken, warnt vor "Schnellschüssen". "Hektisches Losschlagen bringt nichts", sagt sie. Dass etwas passieren müsse, aber sei klar. "Man muss beratschlagen, welche Person an welcher Stelle richtig aufgehoben ist. Aber es muss ein gemeinsamer Prozess sein", sagt sie. Auch Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München, der mit Kohnen auf der Bühne stand, rät von "vorschnellen Personaldiskussionen" ab. "Lasst uns doch erst mal selber drüber nachdenken", sagt er und erinnert an den Wahlabend der Bundestagswahl 2017. Damals hatte Kohnen noch am gleichen Abend angekündigt, die SPD gehe in die Opposition und zwar "ohne Hintertürchen". Am Ende warb sie dann im Land für eine große Koalition. Die Genossen scheinen ihre Schockstarre mittlerweile überwunden zu haben, der Applaus für Kohnen will gar nicht mehr enden. Ihre Kritiker haben den Saal da schon verlassen, weisen aber gerne auf die Bilder hin, die von der Partei an der Wand aufgehängt wurden: 18 herausragende Persönlichkeiten der SPD . SPD-Ministerpräsident Wilhelm Hoegner ist dabei und Renate Schmidt. Ein Bild von Natascha Kohnen hängt dort nicht.