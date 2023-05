Wie die Grünen in Bayern die Kehrtwende schaffen wollen

Parteitag in Erlangen

Sie wollen eine Welle für die Grünen in Bayern erzeugen: Spitzenkandidatin Katharina Schulze und ihr Co-Kandidat Ludwig Hartmann

Die Partei diskutiert über ihr "Regierungsprogramm" - was angesichts der Umfragewerte für die Landtagswahl leicht verzweifelt klingt. Dennoch sieht Spitzenkandidatin Schulze "großartige Voraussetzungen für die nächsten Monate".

Von Andreas Glas, Erlangen

Am Ende rollt die Welle durch die fensterlose Halle. La Ola. "Are you ready?", fragt Katharina Schulze. Sie beugt sich vorne über, lässt die Arme über der Bühnenkante baumeln, "Teeeeaaaam!", und reißt sie dann nach oben, "Baaaayyyern!". Die Welle schwappt einmal durch die Tischreihen, dann bricht sie. Und das Warten geht von vorne los, auf eine echte Welle, die diese Partei irgendwie doch noch tragen könnte.