Es ist nur ein Wörtchen, aber dieses Wörtchen verrät etwas über die Erwartungen der CSU an diese Landtagswahl in Bayern. Die CSU hat eine "Wahlparty" angekündigt, was Parteien eben tun, wenn eine Wahl ansteht. Und trotzdem, man stolpert über das Wörtchen, vor zwei Jahren war die Ankündigung ja anders. Vor der Bundestagswahl 2021 hatte die CSU gar nicht erst zur "Wahlparty" geladen, sondern zum "Wahlabend", ganz nüchtern. Dass es nichts zu feiern gibt, konnte jeder ahnen. Und so kam es dann auch. Die Gesichter waren lang, der Abend kurz.

Nein, auch diesmal rechnete kaum jemand in der CSU mit einem rauschenden Fest. Aber eine klitzekleine Party? Nun, nach der ARD-Hochrechnung um 19.06 Uhr sind die 36,8 Prozent, die dort stehen, zwar besser als die Umfragen der CSU wochenlang prophezeit hatten. Aber auch schlechter als die 37,2 Prozent bei der Bayern-Wahl 2018, dem schwächsten Ergebnis der Partei seit 1950. Zumindest eines kann man am frühen Abend festhalten: Ein überzeugender Wahlsieg ist CSU-Chef Markus Söder wieder nicht gelungen.

"Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, aber um einen klaren Regierungsauftrag", sagt Söder, der gegen 18.40 Uhr auf der CSU-Wahlparty im Landtag erscheint. Der Beifall ist freundlich, aber nicht euphorisch. Die CSU habe "diese Wahl klar gewonnen", sagt Söder. Er wolle "noch in dieser Woche" mit den Freien Wählern (FW) über eine Fortsetzung der Koalition zu sprechen. Die "Fieberkurve aus Solidarität", die Söder für die FW nach der Flugblatt-Affäre um deren Vorsitzenden Hubert Aiwanger gemessen hatte, hat sich ausweislich der ersten Hochrechnungen am Wahlabend wieder gelegt. Immerhin darüber können sich Söder und die Christsozialen freuen.

Die FW-Umfragekurve war zeitweise auf 17 Prozent gestiegen, bei der ersten ARD-Hochrechnung um 19.06 Uhr sind es nur noch 14,3 Prozent. CSU-Chef Söder nimmt das zum Anlass, um "einen fulminanten Schlussspurt" seiner eigenen Partei zu feiern. Dieser Schlussspurt habe die Verhältnisse "wieder vernünftig gerade gerückt", sagt Söder. Er hat inzwischen Übung darin, enttäuschende Ergebnisse als Erfolg auf den letzten Wahlkampfmetern zu verkaufen. Mehr als Beifall gibt es allerdings nicht auf der CSU-Party, als um 18 Uhr die ersten Zahlen aufleuchten. Den Jubel gibt es für die drei Prozent der FDP - und das gute Wahlergebnis der CDU in Hessen.

Wer noch Entscheidungshilfe brauchte, dem war Markus Söder am Freitagabend ein letztes Mal zur Hand gegangen, bei der CSU-Wahlkampfabschlussfeier im Münchner Löwenbräukeller. Dort hatte er denen, die mit den Freien Wähler liebäugelten, nochmal die CSU schmackhaft gemacht. "Wir sind die Bratwurst und die das Kraut", sagte Söder. Sich selbst als Wurst zu bezeichnen, konnte man mutig finden. Am frühen Wahlabend liegt auf dem Bayern-Teller immerhin etwas mehr Wurst und weniger Kraut als zuletzt erwartet worden war.

Ein zusätzliches Prozentpünktchen könnte der CSU am Ende die Schwäche der FDP beschert haben. Nur noch drei Prozent hatten die Umfragen zuletzt vorausgesagt. Fatal für die Liberalen, die spätestens da fürchten mussten, dass ihre wenigen verbliebenen Anhänger ins Zweifeln kommen, ob sie ihre Stimme einer Partei geben möchten, die ziemlich sicher aus dem Landtag fliegt. "Hat keinen Sinn, kommt nicht rein", sagte Söder beim Wahlkampfabschluss über die FDP - in der Hoffnung, die Stimmen der Zweifler abzugreifen.

"Am Ende kommt es auf den Ministerpräsidenten an", so oder ähnlich hatte es Markus Söder in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt - womit der CSU-Vorsitzende sich einigen Spielraum nahm, die Verantwortung für eine mögliche Wahlniederlage irgendwo anders abzuladen als bei sich selbst. Und dass er die bayerische Landtagswahl früh als "Schicksalswahl" tituliert hatte, konnte man sowohl auf die CSU münzen als auch auf ihn höchstpersönlich. Nicht ohne Grund betont er am Wahlabend seine Persönlichkeitswerte in Umfragen, die stets besser waren als die Werte der CSU insgesamt.

Und was könnten 36,8 Prozent nun für die Frage bedeuten, ob Söder nochmal mitlaufen darf im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union? Vor der Wahl schien die Ausgangslage fest umrissen. Würde die CSU deutlich unter den 37,2 Prozent der Bayern-Wahl 2018 bleiben, wären seine Kanzlerchancen ziemlich dahin. Würde er das Ergebnis steigern, vielleicht sogar deutlich, wären seine Chancen entsprechend gewachsen. Am frühen Sonntagabend sieht es danach aus, als bekämen Söders Kanzlerkandidatenchancen mindestens einen Dämpfer.

Dass er Kanzlerkandidat werden möchte, hat Söder zuletzt bestritten. Was sollte er denn auch sagen, mitten im Bayern-Wahlkampf? Dass ihn die Menschen bitte wählen sollen, aber nur für zwei Jahre, weil er dann den Abflug nach Berlin macht? Interessanter wird sein, wie Söder all die Kanzlerfragen beantworten wird, wenn erst mal ein paar Monate verstrichen sind nach seiner Schicksalswahl in Bayern.

In seiner eigenen Partei muss Söder eher kein Misstrauensvotum fürchten. Dafür dürfte das Wahlergebnis nicht schlecht genug sein. Und für die kniffligen Umstände nach der Aiwanger-Affäre machen ihn nicht mal die größten Söder-Skeptiker in der CSU haftbar. Bleibt noch die Frage, was Söder nach der Wahl von Aiwanger zu befürchten hat, der im Umfrage-Rausch sehr deutlich formuliert hatte, dass seine Partei künftig mehr Macht haben möchte in einer Koalition mit der CSU. Der Wahlkampf mag jetzt vorbei sein. Der Machtkampf zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger könnte erst richtig losgehen.

Es gebe "noch einiges aufzuarbeiten in den Koalitionsverhandlungen", sagt CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Wahlabend. Fast wortgleich formuliert das CSU-Wissenschaftsminister Markus Blume. Der Ärger über Aiwanger ist groß. Dass er Vizeministerpräsident bleibt, wollen manche in der CSU verhindern. Und Aiwanger? Sagte am Wahlabend, dass es da keinen Gesprächsbedarf gebe.